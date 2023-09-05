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Испания

Сегодня, 16:00

Рамос назвал причины возвращения в «Севилью»

Алина Савинова
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Испанский защитник Серхио Рамос рассказал, почему решил вернуться в «Севилью».

«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул позвонить в «Севилью» совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда», — приводит Mirror слова Рамоса.

4 сентября «Севилья» объявила о возвращении Рамоса. 37-летний защитник перешел в команду красно-белых в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года.

Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год. На счету 37-летнего футболиста 49 матчей за испанскую команду, в которых он отметился 3 голами.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/sergio-ramos-sevilla-transfer-saudi-30866893
Серхио Рамос
Футбол
ФК Севилья
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