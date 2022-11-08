«Реал» проиграл «Райо Вальекано» и потерпел первое поражение в ла лиге

«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании на выезде уступил «Райо Вальекано» со счетом 2:3.

В составе королевского клуба отличились Лука Модрич и Эдер Милитау, у хозяев голы забили Санти Комесана, Альваро Гарсия и Оскар Трехо. На 61-й минуте главный тренер «Райо» Андони Ираола получил красную карточку и был удален со скамейки запасных.

«Реал» потерпел первое поражение в ла лиге и с 32 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, «Райо Вальекано» с 21 очком — на восьмой строчке.