«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд

Сегодня, 17:54
«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Райо Вальекано» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами в составе команды из Сан-Себастьяна отметились Александр Серлот и Андер Барренечеа.
«Реал Сосьедад» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги (38 очков). «Райо Вальекано» находится на девятой строчке (26 очков).
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования