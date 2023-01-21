«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Райо Вальекано» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе команды из Сан-Себастьяна отметились Александр Серлот и Андер Барренечеа.

«Реал Сосьедад» одержал пятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги (38 очков). «Райо Вальекано» находится на девятой строчке (26 очков).