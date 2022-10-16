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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отыграл один мяч в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2.
На 83-й минуте испанец забил в пустые ворота после прострела от Ансу Фати с левого фланга в штрафную мадридцев.
Торрес забил во втором класико подряд: 20 марта в игре 29-го тура чемпионата Испании-2021/22 он отличился голом и результативной передачей. Тогда «Барселона» одержала разгромную победу со счетом 4:0.
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Основные источники исследования