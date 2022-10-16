«Реал» — «Барселона»: Ферран Торрес отыграл один гол за 8 минут до конца матча

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес отыграл один мяч в матче 9-го тура чемпионата Испании — 1:2.

На 83-й минуте испанец забил в пустые ворота после прострела от Ансу Фати с левого фланга в штрафную мадридцев.

Торрес забил во втором класико подряд: 20 марта в игре 29-го тура чемпионата Испании-2021/22 он отличился голом и результативной передачей. Тогда «Барселона» одержала разгромную победу со счетом 4:0.