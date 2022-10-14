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Испания

Сегодня, 20:30

Ла лига: «Реал» — «Барселона», «Атлетик» — «Атлетико» и другие матчи 9-го тура

Галина Глазко
«Реал» — «Барселона».
Фото Global Look Press
9-й тур чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 9-й тур
14 окт, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Лига 1. 9-й тур
15 окт, 15:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Кадис
Испания. Лига 1. 9-й тур
15 окт, 17:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Эльче
Испания. Лига 1. 9-й тур
15 окт, 19:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Севилья
Испания. Лига 1. 9-й тур
15 окт, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Атлетико
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 19:30. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Вальядолид
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Альмерия
Испания. Лига 1. 9-й тур
17 окт, 22:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Осасуна

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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