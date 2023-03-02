«Реал» — «Барселона»: Милитао забил в свои ворота. Гол засчитали после вмешательства ВАР

Защитник «Реала» Эдер Милитао забил гол в свои ворота в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

На 27-й минуте мяч отскочил от бразильца в сетку ворот мадридцев после того, как голкипер «Королевского клуба» Тибо Куртуа отразил удар полузащитника каталонцев Франка Кессье.

Изначально главный арбитр встречи Хосе Луис Монтеро не засчитал гол, поскольку посчитал, что в момент атаки «Барселоны» форвард команды Рафинья находился в офсайде. Позднее видеоассистент Монтеро вмешался в эпизод, сообщил судье, что нападающий не принимал активного участия в моменте и рекомендовал засчитать мяч.

За 15 минут до этого судейская бригада не засчитала гол нападающего «Реала» Карима Бензема из-за офсайда.