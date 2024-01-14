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«Реал» — «Барселона»: смотреть трансляцию финала Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карло Анчелотти, главный тренер ФК «Реал».
Фото AFP
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«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в воскресенье, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния «Реал» — «Барселона». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно игру покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 21.50 по московскому времени. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Окко Спорт» по платной подписке.

В полуфинале королевский клуб был сильнее мадридского «Атлетико» (5:3). Каталонцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:0.

Испания. Суперкубок. Финал
14 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Реал
Барселона

Суперкубок Испании по футболу: турнирная таблица и результаты

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» — «Барселона»: время начала и где пройдет финала Суперкубка Испании