Гол Беллингема в концовке принес победу «Реалу» в матче с «Хетафе»

«Реал» дома обыграл «Хетафе» в матче 4-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет открыл нападающий гостей Борха Майораль на 11-й минуте, на 47-й минуте счет сравнял фовард мадридцев Хоселу. Джуд Беллингем принес победу хозяевам на 90+5-й минуте. Англичанин забил пятый гол в четырех матчах чемпионата.

«Реал» набрал 12 очков и занимает первое место в ла лиге, «Хетафе» — 13-й (4 очка).

В пятом туре «Реал» примет «Реал Сосьедад», а «Хетафе» сыграет дома с «Осасуной».