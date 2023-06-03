«Реал» объявил об уходе Эдена Азара по окончании сезона

«Реал» и нападающий Эден Азар достигли взаимного соглашения о расторжении контракта по окончании сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте мадридского клуба 3 июня.

Контракт 32-летнего бельгийского футболиста с «Реалом» был рассчитан до лета 2024 года.

«Реал Мадрид» хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», — написано в заявлении «сливочных».

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль».

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Азара в 5 миллионов евро.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/2022), обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.