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Испания

Сегодня, 18:28

«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса

Мария Гусева
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«Реал» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Мариано Диаса из клуба.

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Мариано, который шесть сезонов провел за нашу основную команду. «Реал» желает футболисту и его семье удачи на новом этапе", — говорится в сообщении клуба.

Диас находился в системе «Реала» с 2011 года. Сезон-2017/18 он провел в «Лионе», но затем снова вернулся в «Реал». Контракт 29-летнего доминиканца с мадридским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В составе «Реала» Диас трижды выигрывал чемпионат Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов и 3 раза клубный чемпионат мира, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Мариано Диас
Футбол
ФК Реал
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