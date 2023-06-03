«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса

«Реал» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Мариано Диаса из клуба.

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Мариано, который шесть сезонов провел за нашу основную команду. «Реал» желает футболисту и его семье удачи на новом этапе", — говорится в сообщении клуба.

Диас находился в системе «Реала» с 2011 года. Сезон-2017/18 он провел в «Лионе», но затем снова вернулся в «Реал». Контракт 29-летнего доминиканца с мадридским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В составе «Реала» Диас трижды выигрывал чемпионат Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов и 3 раза клубный чемпионат мира, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА.