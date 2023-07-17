«Реал» опубликовал финансовый отчет за сезон-2022/23

«Реал» на официальном сайте опубликовал финансовый отчет за сезон-2022/23.

Прибыль клуба составила — 11,8 миллиона евро. По сравнению с предыдущим сезоном она снизилась на 1 миллион евро. Однако доход мадридцев заметно вырос и впервые превысил допандемический уровень. В сезоне-2021/22 доход «Реала» составил 722 миллиона евро. По итогам минувшего сезона он вырос до 843 миллионов евро.

Чистый долг клуба сократился с 263 миллионов евро до 47 миллионов евро. Однако этот показатель не включает затраты или долги от ремонта стадиона, которые выросли с 538 миллионов евро до 893 миллионов евро.