«Реал Сосьедад» сыграет с «Севильей» в матче 14-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьян (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Реал Сосьедад» — «Севилья» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko (необходимо подключить платную подписку).

По итогам 13 туров бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице примеры, в их активе — 22 набранных очка. Команда из Андалусии заработала 12 баллов и располагается на 14-й строчке.

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