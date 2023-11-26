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«Реал Сосьедад» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире

«Реал Сосьедад» сыграет с «Севильей» в чемпионате Испании 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арсен Захарян, ФК «Реал Сосьедад».
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» сыграет с «Севильей» в матче 14-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьян (Испания). Начало — в 18.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Реал Сосьедад» — «Севилья» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko (необходимо подключить платную подписку).

По итогам 13 туров бело-голубые занимают 6-е место в турнирной таблице примеры, в их активе — 22 набранных очка. Команда из Андалусии заработала 12 баллов и располагается на 14-й строчке.

Испания. Ла Лига. 14-й тур
26 нояб, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Севилья

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Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
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