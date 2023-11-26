Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:00

«Кадис» — «Реал»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире

Трансляция матча ла лиги «Кадис» — «Реал» на Окко Спорт начнется в 20.05 мск 26 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Реала».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Кадис» на своем поле в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграет против мадридского «Реала» 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Кадис» — «Реал» можно будет по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало — в 20.05 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий противостояния ла лиги в своем матч-центре.

«Кадис» с 10 баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» находится на втором месте с 32 очками.

15 апреля 2023 года команды в последний раз играли друг с другом. Тогда команда Карло Анчелотти выиграла у «Кадиса» со счетом 2:0 в 29-м туре ла лиги.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
0
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Хет-трик Моралеса помог «Вильярреалу» обыграть «Осасуну»