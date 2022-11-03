Рианчо назвал Пике эталоном мирового футбола

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

«Он был эталоном в и в испанском и в мировом футболе! Если он решил завершить карьеру, то это связано с какими-то личными причинами. Я надеюсь, что он будет очень счастлив в своей новой роли. Хороших игроков всегда не хватает, когда они уходят на пенсию! Будет не хватать Пике на футбольном поле в майке «Барселоны», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ».

Пике объявил о решении завершить карьеру в четверг, 3 ноября. 35-летний испанец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов (3 — в составе «Барселоны» и 1 — в составе «Манчестер Юнайтед»), чемпионом Англии и 8-кратным чемпионом Испании.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.