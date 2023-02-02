0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:50

Роберто отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта на прежних условиях

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта на прежних условиях, сообщает Marca.

По данным источника, 30-летний футболист отклонил предложение о продлении соглашения на один год с сохранением прежней зарплаты и опцией пролонгации еще на один сезон.

Стороны продолжат переговоры. На продлении договора с испанским футболистом настаивает главный тренер «Барселоны» Хави.

Нынешний контракт Роберто рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне в активе защитника 2 гола в 12 матчах чемпионата Испании.

Источник: Marca
Серхи Роберто
ФК Барселона
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хави высказался о форме «Барселоны» в текущем сезоне