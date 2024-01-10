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Испания

Сегодня, 19:11

Араухо — об интересе «Баварии»: «Каждое трансферное окно есть слухи обо мне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал информацию об интересе «Баварии».

«Каждое трансферное окно есть слухи обо мне, прошлым летом говорили о «Манчестер Юнайтед». Я сосредоточен на «Барселоне». Я делаю все возможное для «Барселоны», на 100 процентов. Для меня большая честь носить капитанскую повязку, я чувствую ответственность», — приводит слова Араухо инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы заплатить 70 миллионов евро за 24-летнего уругвайца, однако каталонцы хотят получить более 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Араухо провел за каталонцев 18 матчей и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Барселона
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