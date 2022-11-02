«Сельта» объявила об отставке главного тренера команды

Аргентинский тренер Эдуардо Коудет покинул должность главного тренера «Сельты», сообщает официальный сайт клуба.

48-летний специалист возглавлял «кельтов» с ноября 2020 года.

В прошедшем сезоне «Сельта» заняла 11-е место в чемпионате Испании, в текущем сезоне команда из Виго идет на 16-й позиции с 11 очками после 12 туров.

«Сельта» пока не объявила имя нового главного тренера команды.