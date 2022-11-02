«Сельта» объявила об отставке главного тренера команды

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Аргентинский тренер Эдуардо Коудет покинул должность главного тренера «Сельты», сообщает официальный сайт клуба.
48-летний специалист возглавлял «кельтов» с ноября 2020 года.
В прошедшем сезоне «Сельта» заняла 11-е место в чемпионате Испании, в текущем сезоне команда из Виго идет на 16-й позиции с 11 очками после 12 туров.
«Сельта» пока не объявила имя нового главного тренера команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования