Президент ли лиги Хавьер Тебас надеется, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в испанский чемпионат.

«Я скучаю по нему. Не знаю, будет ли это его последний ЧМ. Это зависит от него. Я надеюсь, что Месси вернется. Возвращение в испанский футбол пойдет на пользу и ему самому, особенно если речь о команде, в которой он словно родился. Я считаю, что разрушение этого союза — ошибка даже для Месси. Если бы он не ушел, их связь стала бы брендом. Это очень важно для игрока» — приводит слова Тебаса Ole.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.

С августа 2021 года Месси выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он забил 12 голов и сделал 13 результативных передач в 17 матчах за парижан во всех турнирах. Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2023 года.