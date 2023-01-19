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Испания

19 января, 23:53

«Барселона» разгромила «Сеуту» в 1/8 финала Кубка Испании

Мария Гусева
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«Барселона» на выезде разгромила «Сеуту» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе».

В составе победителей голами отметились Рафинья, Ансу Фати, Франк Кесси и Роберт Левандовски, сделавший дубль.

Соперник «Баселоны» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки. Ранее победы в своих матчах 1/8 финала одержали «Атлетико», «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Валенсия» и «Осасуна».

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 22:00. Estadio Municipal Alfonso Murube (Сеута)
Сеута
0:5
Барселона

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 1
Монца 1
Перерыв

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Футбол
ФК Барселона
1
0
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