«Севилья» готова отпустить Буну в «Баварию» за 50 миллионов евро

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну может заменить в «Баварии» травмированного Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги, сообщает Marca.

«Севилья» готова отпустить своего голкипера, но только за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до лета 2025 года.

Буну на ЧМ-2022 сыграл за сборную Марокко 5 матчtq, в которых пропустил 3 гола. Три встречи 31-летний голкипер отстоял на ноль.

Марокканцы 17 декабря встретятся в матче за 3-е место с командой Хорватии. Начало матча — в 18.00 мск.