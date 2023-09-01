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Сегодня, 21:46

«Севилья» отдала Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Севилья» отдала в аренду полузащитника Оскара Родригеса и расторгла контракт с вингером Уссамом Идрисси.

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний Родригес до лета 2024 года будет играть за «Хетафе». За эту команду испанец уже выступал во второй половине сезона-2021/22.

Контракт Идрисси с «Севильей» был рассчитан до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020 года и за это время провел всего 17 матчей.

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Источник: ФК Севилья
Футбол
ФК Севилья
ФК Хетафе
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1.09 20:30
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Алавес – Валенсия
 - : -
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