«Севилья» отдала Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси

«Севилья» отдала в аренду полузащитника Оскара Родригеса и расторгла контракт с вингером Уссамом Идрисси.

Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний Родригес до лета 2024 года будет играть за «Хетафе». За эту команду испанец уже выступал во второй половине сезона-2021/22.

Контракт Идрисси с «Севильей» был рассчитан до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020 года и за это время провел всего 17 матчей.