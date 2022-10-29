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Сегодня, 21:25

«Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано»

Руслан Минаев
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«Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:1.

У гостей забил Альваро Гарсия на 61-й минуте встречи.

«Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Севилья» с 10 очками на 16-й строчке.

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
0:1
Райо Вальекано

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
ФК Райо Вальекано
ФК Севилья
1
0
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