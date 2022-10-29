«Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано»

«Севилья» дома проиграла «Райо Вальекано» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:1.

У гостей забил Альваро Гарсия на 61-й минуте встречи.

«Райо Вальекано» набрал 18 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Севилья» с 10 очками на 16-й строчке.