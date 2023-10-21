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Испания

Сегодня, 21:30

Гол Карвахаля принес «Реалу» ничью в матче с «Севильей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Севилья» — «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» на выезде сыграл вничью с «Севильей» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:1.

На 74-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Давида Алабы. «Реал» сумел отыграться усилиями Дани Карвахаля 4 минуты спустя.

«Реал» (25 очков) продолжает лидировать в ла лиге. «Севилья» (9) поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

В следующем туре мадридцы на выезде сыграют с «Барселоной». Игра пройдет 28 октября. Перед этим команда Карло Анчелотти встретится с «Брагой» в групповом турнире Лиги чемпионов (24 октября).

«Севилья» 28 октября в гостях сыграет с «Кадисом» в 11-м туре ла лиги, а 24 октября примет на своем поле «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Реал

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
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