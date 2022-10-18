Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:02

Гол Кавани не помог «Валенсии» обыграть «Севилью». Капитан «летучих мышей» Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте

«Валенсия» в драматичном матче сыграла вничью с «Севильей»
Руслан Минаев

«Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол форварда «летучих мышей» Эдинсона Кавани на 6-й минуте встречи андалусийцы ответили результативным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.

В концовке матча прямую красную карточку получил защитник хозяев Кике Салас.

Всего в матче арбитр Сесар Сото Градо показал 10 желтых и 1 красную карточку. Все они пришлись на второй тайм.

«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место в ла лиге. У «Валенсии» 15 очков и 8-я строчка.

Испания. Лига 1. 10-й тур
18 окт, 20:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Валенсия

ФК Валенсия
ФК Севилья
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вся моя жизнь — боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»

«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»