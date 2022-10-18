Гол Кавани не помог «Валенсии» обыграть «Севилью». Капитан «летучих мышей» Гайя не забил пенальти на 90+12-й минуте

«Валенсия» в драматичном матче сыграла вничью с «Севильей»

«Севилья» дома сыграла вничью с «Валенсией» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол форварда «летучих мышей» Эдинсона Кавани на 6-й минуте встречи андалусийцы ответили результативным ударом Эрика Ламелы на 86-й минуте.

В концовке матча прямую красную карточку получил защитник хозяев Кике Салас.

Всего в матче арбитр Сесар Сото Градо показал 10 желтых и 1 красную карточку. Все они пришлись на второй тайм.

«Севилья» набрала 10 очков и занимает 11-е место в ла лиге. У «Валенсии» 15 очков и 8-я строчка.