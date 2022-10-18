Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»

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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как на его карьере сказался уход форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба.
Футболисты вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год.
«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше. Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», — приводит слова Бензема Marca.
Также 34-летний форвард рассказал о любимом игроке.
«Роналдо — мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю. Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан. Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», — сказал Бензема.
17 октября Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года. В прошлом сезоне он с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.