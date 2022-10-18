Бензема: «Уход Роналду из «Реала» мотивировал меня делать больше на поле»

Бензема заявил, что уход Роналду из «Реала» мотивировал его делать больше на поле

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, как на его карьере сказался уход форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба.

Футболисты вместе играли за «Реал» с 2009 по 2018 год.

«Для меня было честью играть вместе с ним, он зверь. Когда он ушел, у меня появилось стремление делать больше. Его уход стал мотивацией для меня делать больше на поле», — приводит слова Бензема Marca.

Также 34-летний форвард рассказал о любимом игроке.

«Роналдо — мой кумир, я считаю, что нет другого такого нападающего, как он. Невозможно повторить то, что он делал на поле, он вошел в историю. Он единственный форвард, ради которого я бы молча сел на скамейку. Он на недостижимом уровне. Как и Зидан. Роналдо является феноменом не только для меня, но и для всех нападающих», — сказал Бензема.

17 октября Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года. В прошлом сезоне он с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.