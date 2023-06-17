Шакира ради поцелуя с Пике просила пилота посадить самолет в Барселоне

Певица Шакира рассказала о самом романтичном поступке, которые она совершала в отношениях с экс-игроком «Барселоны» Жераром Пике.

В прессу попали показания артистки, которые она давала в суде в 2019 году, когда ее обвиняли в нарушении налогового законодательства Испании.

«Я была очарована им. Я помню, как летела из Марракеша в Хорватию. Мы пролетали над Барселоной, и я спросила пилота самолета, может ли он ненадолго приземлиться, просто чтобы я поцеловала Жерара. Это самый романтичный поступок, который я совершала в жизни. Я не знаю, считает ли налоговое агентство это как один день в Испании», — приводит слова Шакиры El Pais.

Также 46-летняя Шакира рассказывала, что Пике был чудаком, когда они познакомились.

«В 2011 году, когда я начала с ним встречаться, мы почти не виделись. Ему 23 года, он на десять лет моложе меня. Футболист, красавец, плэйбой. В то время он был чудаком. Сейчас (про 2019 год) он отличный парень, но тогда он был сумасшедшим, и у меня не было никаких гарантий, что все получится или что мы создадим семью. Я никогда не думала, что буду жить в Испании из-за парня с бородой, который выглядел невероятно», — сказала певица.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.