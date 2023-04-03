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Испания

Сегодня, 16:53

Шакира улетела из Барселоны с детьми и оставила послание Пике

Виталий Косик
Корреспондент
Шакира с детьми Сашей и Миланом в аэропорту Барселоны.
Фото Global Look Press
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Колумбийская певица Шакира покинула Барселону вместе с детьми Сашей и Миланом, сообщает Daily Mail.

Певица получила опеку над ними после расставания с экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике.

46-летняя певица опубликовала пост в социальных сетях и простилась с городом и экс-партнером.

«Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас будем искать в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Спасибо всем, кто был рядом со мной в Барселоне, в городе, где я узнала, что дружба длится дольше, чем любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня, вытирал мои слезы, вдохновлял меня и помогал расти», — написала Шакира в соцсетях.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

Жерар Пике
Шакира
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