«Барселона» призвала главу ла лиги уйти в отставку из-за ложных доказательств по «делу Негрейры»

«Барселона» на сайте опубликовала заявление, в котором призвала Хавьера Тебаса уйти в отставку с поста президента ла лиги.

Издание La Vanguardia сообщило, что Тебас направил в прокуратуру ложные доказательства по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Учитывая серьезность информации, появившейся в издании La Vanguardia, где президент ла лиги Хавьер Тебас упоминается как человек, направивший ложные доказательства в прокуратуру, чтобы обвинить наш клуб, «Барселона» хочет выразить свое глубочайшее возмущение, гнев и тревогу.

Мы просим президента ла лиги срочно публично объясниться. «Барселона» чувствует себя жертвой СМИ за факты, которых никогда не было: клуб никогда не подкупал арбитров. Это не первый случай, когда президент ла лиги использует СМИ, чтобы навредить «Барселоне». Новость, опубликованная в La Vanguardia, настолько серьезна, что должна насторожить все клубы лиги.

Из-за одного этого факта, а именно из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента ла лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста", — говорится в заявлении клуба.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.