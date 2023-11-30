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Испания

Сегодня, 12:50

Силкин оценил выступление Захаряна за «Реал Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил выступление Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Вот он заболел несколько раз. А кому какая разница — заболел он или не заболел? Тебя не поле нет, вот и все. Уже разговоры про аренду пошли. И для чего он уходил? Дома всегда играл. Арсен хорошо вышел в последней игре в Лиге чемпионов. Очень хорошо выглядел, видно желания. Но одного желания мало. Надо быть посерьезнее», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом этого года. На данный момент Захарян провел за испанскую команду 12 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом ла лиги рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/35/1005483509_silkin_zaharyanu_nado_byit_posereznee_odnogo_jelaniya_malo
Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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