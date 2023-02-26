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Испания

Сегодня, 07:29

Симеоне высказался об удалении Корреа в матче против "Реала"

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничейного матча 23-го тура ла лиги с «Реалом» (1:1) прокомментировал удаление Анхеля Корреа, который толкнул в грудь локтем Антонио Рюдигера. Специалист считает, что в той ситуации судья мог бы показать и желтую карточку.

«Я допускаю, что там могла быть желтая карточка, но если удалять игрока в такой ситуации, то на поле не останется ни одного футболиста.

Подобное для нас становится обыденным… Было бы хорошо, если бы мы все могли соревноваться в одинаковых условиях», — сказал Симеоне Dazn.

После этого матча «Реал» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Атлетико» с 42 очками — на четвертой строчке.

 
Анхель Корреа
Диего Симеоне
ФК Атлетико
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