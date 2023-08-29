Симеоне заявил, что очень доволен игрой «Атлетико» на старте сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре команды на старте сезона.

«Я очень уверен в нашей команде, наше отличие от других заключается в количестве, и, надеюсь, у меня получится добиться того, чтобы каждый игрок принес максимальную пользу на поле», — приводит Marca слова Симеоне.

В матче 3-го тура чемпионата Испании, который прошел в ночь с 28 на 29 августа, «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» со счетом 7:0.

На данный момент команда Симеоне с 7 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.