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Испания

Сегодня, 08:20

Скоулз оценил игру хавбека «Реала» Беллингема

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема, который этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» мог купить его, но тогда он выбрал «Боруссию». Оказалось, что это было правильное решение. Сейчас он перешел в один из сильнейших клубов мира. Это уверенный и талантливый футболист, который ни о чем не переживает», — цитирует Скоулза Talk Sport.

В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил десять голов и стал автором трех результативных передач.

 

Джуд Беллингем
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Пол Скоулз
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