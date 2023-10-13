Скоулз оценил игру хавбека «Реала» Беллингема

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал игру полузащитника Джуда Беллингема, который этим летом перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Юнайтед» мог купить его, но тогда он выбрал «Боруссию». Оказалось, что это было правильное решение. Сейчас он перешел в один из сильнейших клубов мира. Это уверенный и талантливый футболист, который ни о чем не переживает», — цитирует Скоулза Talk Sport.

В этом сезоне 20-летний хавбек сыграл в десяти матчах во всех турнирах, забил десять голов и стал автором трех результативных передач.