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Испания

Сегодня, 13:10

Солари назначен на пост футбольного директора «Реала»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник и экс главный тренер «Реала» Сантьяго Солари назначен на пост футбольного директора мадридского клуба, сообщает The Athletic.

Солари выступал за «Реал» с 2000 по 2005 год. В качестве игрока вместе с командой стал двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов-2001/02. С 2018 по 2019 год аргентинский специалист работал в мадридской команде в качестве главного тренера. Под его руководством «Реал» в 2018 году стал чемпионом мира среди клубных команд.

На посту футбольного директора Солари сменил Мануэла Фернандеса.

Сантьяго Солари
Футбол
ФК Реал
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