Стоичков считает, что Беллингем не заслужил награду Golden Boy

Бывший полузащитник «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал вручение награды лучшего молодого игрока Европы в 2023 году хавбеку «Реала» Джуду Беллингему.

«Я не оспариваю ценность Беллингема. Он один из сильнейших талантов в мире: у него высокий класс и большой ум. Для меня он смесь Лаудрупа, Кака и раннего Поля Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холанном за следующий «Золотой мяч», но я хотел бы знать, что он выиграл в 2023 году? Ничего. Какой успех принесли «Реалу» все эти голы?

Может быть, тогда поговорим о том, как закончилась последняя бундеслига? «Боруссия» имела преимущество в два очка над «Баварией», когда до конца чемпионата оставалось 90 минут. Они играли дома против «Майнца», в то время как баварцы были в Кельне. Что случилось, когда осталось пять минут? Тухель выпустил Мусиалу, который в заключительном отрезке матча сделал счет 3:2 в пользу «Баварии», в то время как «Боруссия» дома сыграла вничью со счетом 2:2 и попрощалась с титулом из-за разницы мячей», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

17 ноября Tuttosport объявила, что Беллингем стал обладателем награды Golden Boy в 2023 году. Церемония вручения пройдет 4 декабря в Турине.

В сезоне-2023/24 Беллингем сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.