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Испания

Сегодня, 09:48

Сын Арагонеса рассказал о различиях между Гризманном и его отцом

Виктория Кравченко
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Сын бывшего нападающего «Атлетико» Луиса Арагонеса поделился мнением о форварде Антуане Гризманна, который сравнялся с экс-игроком мадридцев по количеству голов за клуб во всех турнирах.

«Мой отец здорово проявлял себя в важных матчах. Гризманну этого не хватает. Он должен проявлять себя в матчах с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Мой отец был решающим фактором в важных играх. Он обладал решимостью», — цитирует сына Арагонеса Mundo Deportivo.

Гризманн достиг отметки в 173 забитых мяча за «Атлетико» во всех турнирах, повторив рекорд Арагонеса.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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