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Испания

Сегодня, 20:09

«Барселона» хочет активировать опцию обратного выкупа защитника «Бетиса» Риада

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Барселона» намерена вернуть в клуб защитника Чади Риада, который выступает за «Бетис», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Сине-гранатовые» готовы активировать опцию обратного выкупа 20-летнего марокканца за 7 миллионов евро.

При этом формально это невозможно в данный момент: сначала «Бетис» должен выкупить футболиста у «Барселоны» в конце сезона-2023/24. Ожидается, что сделка состоится летом 2024 года.

«Бетис» арендовал Риада с обязательным правом выкупа в июле 2023 года. Футболист принял участие в 15 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Риада в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
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