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Сегодня, 02:16

Сын Каньисареса продлил контракт с «Реалом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Реала» Лукас Каньисарес продлил контракт с «Реалом».

«Очень рад продлить свои отношения с «Реалом». Постараюсь оправдать оказанное доверие своей работой. Вперед!» — написал Каньисарес в соцсетях.

20-летний испанец является сыном экс-вратаря «Валенсии», «Реала» и сборной Испании Сантьяго Каньисареса.

В текущем сезоне Каньисарес несколько раз привлекался к матчам основной команды «Реала», но не появлялся на поле.

ФК Реал
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