Сын Каньисареса продлил контракт с «Реалом»

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Вратарь «Реала» Лукас Каньисарес продлил контракт с «Реалом».
«Очень рад продлить свои отношения с «Реалом». Постараюсь оправдать оказанное доверие своей работой. Вперед!» — написал Каньисарес в соцсетях.
20-летний испанец является сыном экс-вратаря «Валенсии», «Реала» и сборной Испании Сантьяго Каньисареса.
В текущем сезоне Каньисарес несколько раз привлекался к матчам основной команды «Реала», но не появлялся на поле.
Muy feliz por ampliar mi vinculaci?n con el @realmadrid . Con ganas de devolver con trabajo la confianza depositada. Let's go! ?? pic.twitter.com/OZ1RbNSXW0— Lucas Ca?izares (@lucascanizares1) February 27, 2023