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Тебас заявил, что саудовская лига не входит в десятку главных угроз для европейского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас не считает, что саудовская лига представляет собой угрозу для Европы.

«Я беспокоюсь о клубах-государствах, потому что они конкурируют с нашими клубами, но саудовская лига — нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу. Европа является крупнейшей отраслевой зоной в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубами с многовековой историей... Век игрока скоротечен, клуба — нет. Если они хотят расти, им придется поработать над брендами своих клубов и соревнований. У нас, как у лиги, более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Она нас отнюдь не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для в европейского футбола, но я думаю, что путь, по которому они пошли, неправильный», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

Салах едет к Бензема, Ляпорт играет с Мане: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Источник: https://www.marca.com/futbol/2023/09/09/64fc4486e2704e69588b45a5.html
Футбол
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
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