Тебас заявил, что саудовская лига не входит в десятку главных угроз для европейского футбола

Глава ла лиги Хавьер Тебас не считает, что саудовская лига представляет собой угрозу для Европы.

«Я беспокоюсь о клубах-государствах, потому что они конкурируют с нашими клубами, но саудовская лига — нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу. Европа является крупнейшей отраслевой зоной в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубами с многовековой историей... Век игрока скоротечен, клуба — нет. Если они хотят расти, им придется поработать над брендами своих клубов и соревнований. У нас, как у лиги, более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Она нас отнюдь не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для в европейского футбола, но я думаю, что путь, по которому они пошли, неправильный», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

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