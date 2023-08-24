В «Барселоне» довольны формой Феррана Торреса

«Барселона» довольна физической формой нападающего Феррана Торреса, сообщает Relevo. Тренерский штаб команды восхищен работой игрока.

По данным источника, Торрес во время летнего межсезонья набрал много мышечной массы. В «Барселоне» считают, что он в данный момент находится в лучшей форме, чем когда-либо ранее в своей карьере.

За «Барселону» футболист играет с начала 2022 года. За это время он провел 71 матч, отметившись 14 голами и 9 ассистами. В этом сезоне 23-летний хавбек забил 1 гол, проведя 1 матч.