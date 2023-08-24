Анчелотти поделился мнением о расизме в адрес Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о проявлениях расизма в адрес нападающего Винисиуса Жуниора.

«Нельзя жить с этой проблемой, нужно попытаться искоренить ее. В первых турах ла лиги атмосфера вокруг Винисиуса улучшилась, не было никаких оскорблений. Надеюсь, в дальнейшем ничего такого не будет. В те тяжелые времена я всегда поддерживал его», — цитирует тренера Marca.

После двух туров ла лиги клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.