В «Барселоне» недовольны Рафиньей Диасом

Бразильский полузащитник Рафинья Диас может покинуть «Барселону» этим летом, сообщает Diario Sport.

По данным издания, в команде недовольны уровнем игры хавбека и все чаще задумываются над его продажей. Если до конца сезона он не начнет прогрессировать, «Барса» расстанется с ним.

26-летний южноамериканец перешел в команду летом прошлого года за 58 миллионов евро. Его контракт рассчитан до середины 2027 года. В этом сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей в ла лиге, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.