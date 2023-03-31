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Испания

Сегодня, 09:03

В «МЮ» считают, что переход Гюндогана в «Барселону» поможет подписать Френки де Йонга

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что сделка «Барселоны» по переходу полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана поможет при переговорах о покупке Френки де Йонга, сообщает Mirror.

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договоренности по переходу Гюндогана в статусе свободного агента в летнее трансферное окно.

Манкунианцы уже вели переговоры о покупке голландца прошлым летом, но тогда он отказался от перехода в АПЛ. Сейчас в «МЮ» считают, что потенциальная конкуренция с Гюндоганом может изменить решение полузащитника.

В текущем сезоне Де Йонг провел 34 матча за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 60 миллионов евро.

Илкай Гюндоган
Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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