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Испания

Сегодня, 16:19

В «Реал Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Алина Савинова
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил на вопрос об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в клубе.

20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Арсен уже адаптировался. Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — приводит Sport24 слова Мундуате.

В матче 1/64 финала Кубка Испании против «Буньоля» (1:0) Захарян получил травму после удара по голове. Однако позже сообщалось, что полузащитник избежал серьезного повреждения.

8 ноября «Реал Сосьедад» дома сыграет против португальской «Бенфики» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593820-v-reale-sosyedad-zayavili-o-zavershenii-adaptatsii-zakharyana-arsen-lyubit-stranu-baskov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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