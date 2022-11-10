В «Реале» расстроены желанием Бензема поберечь себя перед ЧМ, но относятся к нему с пониманием

10 ноября, 17:02
В «Реале» с пониманием относятся к желанию нападающего Карима Бензема поберечь себя перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, нападающий испытывает небольшой дискомфорт в мышцах бедра левой ноги. Отмечается, что Бензема хочет поберечь себя, каким бы незначительным ни было повреждение. В команде расстроены этим фактом, однако относятся к нему с пониманием.
34-летний француз пропустит предстоящую игру с «Кадисом», которая пройдет 10 ноября. Таким образом, нападающий пропустит уже пять из шести последних матчей мадридской команды.
Ранее сообщалось, что Бензема не успеет восстановиться и пропустит первую игру на ЧМ-2022 с Австралией, который пройдет 22 ноября.
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