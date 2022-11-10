В «Реале» расстроены желанием Бензема поберечь себя перед ЧМ, но относятся к нему с пониманием

В «Реале» с пониманием относятся к желанию нападающего Карима Бензема поберечь себя перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, нападающий испытывает небольшой дискомфорт в мышцах бедра левой ноги. Отмечается, что Бензема хочет поберечь себя, каким бы незначительным ни было повреждение. В команде расстроены этим фактом, однако относятся к нему с пониманием.

34-летний француз пропустит предстоящую игру с «Кадисом», которая пройдет 10 ноября. Таким образом, нападающий пропустит уже пять из шести последних матчей мадридской команды.

Ранее сообщалось, что Бензема не успеет восстановиться и пропустит первую игру на ЧМ-2022 с Австралией, который пройдет 22 ноября.