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Испания

10 ноября, 17:02

В «Реале» расстроены желанием Бензема поберечь себя перед ЧМ, но относятся к нему с пониманием

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Реале» с пониманием относятся к желанию нападающего Карима Бензема поберечь себя перед чемпионатом мира в Катаре. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, нападающий испытывает небольшой дискомфорт в мышцах бедра левой ноги. Отмечается, что Бензема хочет поберечь себя, каким бы незначительным ни было повреждение. В команде расстроены этим фактом, однако относятся к нему с пониманием.

34-летний француз пропустит предстоящую игру с «Кадисом», которая пройдет 10 ноября. Таким образом, нападающий пропустит уже пять из шести последних матчей мадридской команды.

Ранее сообщалось, что Бензема не успеет восстановиться и пропустит первую игру на ЧМ-2022 с Австралией, который пройдет 22 ноября.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/au-real-on-se-veut-rassurant-mais-agace-sur-le-cas-benzema_AP-202211100284.html

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23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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1
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