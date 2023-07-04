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Испания

Сегодня, 10:22

В «Севилье» заявили, что Рамос не вернется в клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско исключил возможность возвращения защитника Серхио Рамоса.

«Рамос не является вариантом для «Севильи» на данный момент. Он прекрасный игрок из нашей молодежной системы, но между ним и «Севильей» ничего нет», — приводит слова Карраско Marca.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» заинтересован в 37-летнем футболисте.

Рамос был в «Севилье» с 2002 по 2005 года. Из этой команды он летом 2005 года перешел в «Реал» за 27 миллионов евро.

Испанец летом стал свободным агентом после окончания контракта с «ПСЖ». В сезоне-2022/23 он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: Marca
Серхио Рамос
ФК Севилья
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