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Испания

Сегодня, 22:26

«Валенсия» нанесла «Атлетику» первое поражение за 15 матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Валенсия» — «Атлетик».
Фото Global Look Press
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«Валенсия» дома обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 21-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил Уго Дуро.

«Атлетик» потерпел первое поражение за последние 15 матчей во всех турнирах. В последний раз команда Эрнесто Вальверде проиграла «Барселоне» (0:1) в 10-м туре ла лиги. Матч проходил 22 октября. Также у басков прервалась 6-матчевая победная серия.

С 41 очком «Атлетик» занимает третье место в чемпионате Испании. «Валенсия» (32 очка) поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
20 янв, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:0
Атлетик

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Валенсия
0
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