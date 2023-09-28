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Сегодня, 00:33

«Реал Сосьедад» обыграл «Валенсию». Захарян пропустил матч

«Реал Сосьедад» переиграл «Валенсию» в ла лиге
Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «Реал Сосьедад».
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» выиграл у «Валенсии» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Единственный гол в конце первого тайма забил Карлос Фернандес. Хозяева на 45-й минуте остались в меньшинстве, так как Селим Амалла за 3 минуты получил две желтые карточки.

Российский полузащитник Арсен Захарян участия в этой встрече не принимал из-за болезни.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место. в турнирной таблице. «Валенсия» опустилась на 8-ю строчку.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
0:1
Реал Сосьедад

В другом матче 7-го тура «Кадис» и «Райо Вальекано» не выявили победителя — 0:0. На 88-й минуте мадридская команда осталась в меньшинстве, так как защитник Абдул Мумин получил вторую желтую карточку.

«Райо Вальекано» набрал 11 очков и поднялся на 6-е место.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 22:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:0
Райо Вальекано

Футбол
ФК Валенсия
ФК Кадис
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
0
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