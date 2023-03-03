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Гладилин об ответном матче «Реал» — «Барселона»: «Преимущество в один мяч не играет роли»

Гладилин высказался о преимуществе «Барселоны» над «Реалом» после первого матча
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о преимуществе «Барселоны» над «Реалом» после первого матча этих команд в полуфинале Кубка Испании.

«Один мяч перед ответной встречей не играет роли. Для таких команд фактор чужого поля не существует, все зависит от подготовки и мотивации игроков. Прогнозов на ответный матч быть не может, один мяч для таких команд не проблема. Имея в атаке таких классных игроков, забить один-два мяча не будет сложно. По сути, сейчас остается 0:0, просто есть плюсик у «Барселоны». Игра будет очень тяжелой, один мяч «Барселоне» никакого преимущества не дает», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Барселона» в первой игре полуфинала Кубка Испании на выезде обыграла «Реал» со счетом 1:0 благодаря автоголу Эдера Милитао. Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля. Начало — в 22:00 по мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19878217.shtml
Футбол
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Гладилин заявил, что удача повернулась к «Барселоне» в матче с «Реалом»