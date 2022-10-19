«Сельта» проиграла «Вальядолиду», «Бетис» и «Кадис» сыграли вничью в чемпионате Испании

В чемпионате Испании завершились два матча 10-го тура.

«Сельта» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:4. Голом в составе гостей отметился Оскар Родригес. За хозяев забили Роке Меса, Хоакин Фернандес и Серхио Леон, оформивший дубль.

В другом матче «Бетис» и «Кадис» сыграли вничью — 0:0.

«Сельта» проиграла третий матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице (10 очков). «Вальядолид» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.

«Бетис» с 20 очками на счету сохранил четвертую строчку в турнирной таблице. «Кадис» занимает 19-е место (7 очков).