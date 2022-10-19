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Испания

Сегодня, 22:00

«Сельта» проиграла «Вальядолиду», «Бетис» и «Кадис» сыграли вничью в чемпионате Испании

Анна Горшкова
Корреспондент

В чемпионате Испании завершились два матча 10-го тура.

«Сельта» на выезде проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:4. Голом в составе гостей отметился Оскар Родригес. За хозяев забили Роке Меса, Хоакин Фернандес и Серхио Леон, оформивший дубль.

В другом матче «Бетис» и «Кадис» сыграли вничью — 0:0.

«Сельта» проиграла третий матч подряд и занимает 13-е место в турнирной таблице (10 очков). «Вальядолид» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место.

«Бетис» с 20 очками на счету сохранил четвертую строчку в турнирной таблице. «Кадис» занимает 19-е место (7 очков).

Испания. Лига 1. 10-й тур
19 окт, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
0:0
Бетис
Испания. Лига 1. 10-й тур
19 окт, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
4:1
Сельта
ФК Бетис
ФК Вальядолид
ФК Кадис
ФК Сельта
0
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