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Испания

Сегодня, 13:16

Лосев: «Зенит» в свое время зачехлил юного Захаряна. А теперь там локти, наверное, кусают»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Виктор Лосев в разговоре с «СЭ» оценил выступление российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Приятно, что вслед за Головиным и Миранчуком еще один россиянин стал регулярно играть за сильный европейский клуб. Вспоминается, что «Зенит» в свое время зачехлил юного Захаряна. А теперь там локти, наверное, кусают. «Динамо» же не только разглядело талант Арсена, но и предоставило ему все условия для профессионального роста. В итоге в выигрыше остались все: «Динамо» получило хорошие деньги даже в условиях изоляции нашего футбола, а Арсен реализовал мечту и будет прославлять динамовскую академию в Европе. Уверен, скоро воспитанников динамовского футбола в европейских клубах будет становиться все больше. Вот что значит, когда спортивный блок клуба правильно относится к молодежи. Своим нужно давать шанс», — сказал Лосев «СЭ».

Захарян вышел в стартовом составе матча 6-го тура группового турнира между «Реал Сосьедад» и «Интером» (0:0), получил желтую карточку на 44-й минуте и был заменен на 77-й.

«Реал Сосьедад» набрал 12 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе D. Испанский клуб обошел «Интер» (12) по дополнительным показателям.

Арсен Захарян
Виктор Лосев
ФК Реал Сосьедад
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